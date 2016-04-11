Nijerya'da korsanlar 6 Türk denizciyi kaçırdı

Kaptanoğlu Denizcilik'e ait M/T Puli adlı tanker Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Korsanların saldırısı sonucunda 6 Türk denizci kaçırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tankerin korsan saldırısına uğradığı ve tankerdeki 6 mürettebatın kaçırıldığı açıklanırken, korsanların elinde bulunan Türkdenizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu, M/T Puli adlı tankerin de emniyetli bir şekilde seyrine devam ettiği belirtildi.

M/T Puli’de bulunan ve deniz haydutları tarafından kaçırılan mürettebatın kimlikleri şöyle:

1) İlkay Olgun (Kaptan)

2) Haluk Buran (2. Kaptan)

3) Furkan Topcu (3. Kaptan)

4) Mehmet Babacan (Baş Makinist)

5) Şükrü Dömbek (Elektrik)

6) Eray Falay (Usta Gemici)

Denizcilerin durumlarıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili makam ve kurumlar ile temasa geçildiği , konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceği de belirtildi.