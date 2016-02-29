Nijerya'da, işe gitmeden maaş alan binlerce memur işten çıkarıldı

Nijerya hükümeti devlet kuruluşlarında çalışıyor gözükmesine karşın bağlı oldukları kurumlara neredeyse adımını hiç atmamış olan 23 bin 846 kişinin ilişkilerinin kesilip maaş bordrosundan düşürüldüklerini açıkladı. Kararın ülkede rüşveti önleme ve ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde alındığı belirtildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Nijerya The Nation gazetesi, bu kişilere ait banka hesaplarındaki paralar ile bu kişiler için yapılan emeklilik fonu kesintilerinin geri alınmaya çalışılacağını duyurdu. Yaklaşık 24 bin kişinin maaş bordrosundan düşürülmesinin Nijerya’nın yıllık bütçesinde 34 milyon dolar tasarruf sağlayacağı açıklandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari daha önce yaptığı bir açıklamada rüşveti Nijerya’da insan haklarına yönelik en büyük tehdit olarak değerlendirmişti. Dünya Bankası da 2012 yılında yayınladığı bir raporda Nijerya’nın İngiltere’den bağımsızlığını ilan ettiği 1960 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede rüşvet nedeniyle meydana gelen kaybın 400 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Nijerya dünya rüşvet endeksinde 167 ülke arasında 136. sırada bulunuyor.