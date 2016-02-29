T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da, işe gitmeden maaş alan binlerce memur işten çıkarıldı

Nijerya dünya rüşvet endeksinde 167 ülke arasında 136. sırada bulunuyor

29 Şubat 2016 14:38

Nijerya hükümeti devlet kuruluşlarında çalışıyor gözükmesine karşın bağlı oldukları kurumlara neredeyse adımını hiç atmamış olan 23 bin 846 kişinin ilişkilerinin kesilip maaş bordrosundan düşürüldüklerini açıkladı. Kararın ülkede rüşveti önleme ve ortadan kaldırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde alındığı belirtildi.

Radikal'de yer alan habere göre; Nijerya The Nation gazetesi, bu kişilere ait banka hesaplarındaki paralar ile bu kişiler için yapılan emeklilik fonu kesintilerinin geri alınmaya çalışılacağını duyurdu. Yaklaşık 24 bin kişinin maaş bordrosundan düşürülmesinin Nijerya’nın yıllık bütçesinde 34 milyon dolar tasarruf sağlayacağı açıklandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari daha önce yaptığı bir açıklamada rüşveti Nijerya’da insan haklarına yönelik en büyük tehdit olarak değerlendirmişti. Dünya Bankası da 2012 yılında yayınladığı bir raporda Nijerya’nın İngiltere’den bağımsızlığını ilan ettiği 1960 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede rüşvet nedeniyle meydana gelen kaybın 400 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Nijerya dünya rüşvet endeksinde 167 ülke arasında 136. sırada bulunuyor.

ETİKETLER

nijeryagitmemekmaaşrüşvetişe gitmeden maaş almakmemur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24