Nijerya'da intihar saldırısı: En az 50 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusu kenti Mubi'de düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi öldü.

Bomba yüklü kamyon, sabah namazı sırasında Adamava eyaletindeki bir camiinin önünde infilak etti. Patlama sırasında camiinin kabalık olduğu bildirildi.

AFP haber ajansına konuşan görgü tanığı Ebubekir Sule, saldırganın camii cemaatinin üyelerinden biri olduğunu söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Nijerya'nın kuzey kentleri son dönemde Boko Haram saldırılarının hedefindeydi.

Son sekiz yılda Boko Haram saldırılarında 20 bine yakın kişi öldü.

BBC muhabiri Ishaq Khalid, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'ın kontrolündeki bölgeleri yeniden ele geçirmesiyle bölgede intihar saldırılarının arttığını söyledi.