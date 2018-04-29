T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Nijerya'da intihar saldırısı: En az 50 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Mubi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkenin kuzeyinde Boko Haram saldırılar düzenliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya'nın kuzeydoğusu kenti Mubi'de düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi öldü.

Bomba yüklü kamyon, sabah namazı sırasında Adamava eyaletindeki bir camiinin önünde infilak etti. Patlama sırasında camiinin kabalık olduğu bildirildi.

AFP haber ajansına konuşan görgü tanığı Ebubekir Sule, saldırganın camii cemaatinin üyelerinden biri olduğunu söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Nijerya'nın kuzey kentleri son dönemde Boko Haram saldırılarının hedefindeydi.

Son sekiz yılda Boko Haram saldırılarında 20 bine yakın kişi öldü.

BBC muhabiri Ishaq Khalid, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'ın kontrolündeki bölgeleri yeniden ele geçirmesiyle bölgede intihar saldırılarının arttığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NijeryaMubiSaldırıyıBoko HaramAdamavaPatlamaEbubekir SuleAncak NijeryaIshaq Khalid Nijerya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24