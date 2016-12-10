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Dünya

Nijerya'da intihar saldırısı; 30 kişi hayatını kaybetti

İntihar saldırısının radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirildiği belirtildi

10 Aralık 2016 00:08

Nijerya Ordu Sözcüsü Binbaşı Badare Akintoye ülkenin kuzeyindeki bir markete düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişinin öldüğünü, 67 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Nijerya'nın kuzeyindeki bir markette düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

Ordu Sözcüsü Binbaşı Badare Akintoye, ülkenin kuzeyinde yer alan Madagali kasabasında bir markette düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını açıkladı.

 

Olağan şüpheli Boko Haram

 

Saldırıyı iki kadın saldırganın düzenlemiş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade eden Akintoye, yaralıların Mubi ve Gulak bölgelerindeki hastahanelerde tedaviye alındığını bildirdi.

Hükümet yetkilileri de saldırıdan Boko Haram örgütünü sorumlu tutuyor.

Örgütün 2014'de ele geçirdiği Madagali kasabası geçen yıl ordu birlikleri tarafından geri alınmıştı.

 

Marketin yakınına ikinci saldırı

 

Marketin yanında bulunan bir otobüs durağında Aralık 2015'te düzenlenen saldırıda da en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin tarafından Boko Haram örgütü ile mücadele çerçevesinde oluşturulan, 10 binden fazla askerle başlayan Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (FMM), Boko Haram ile silahlı grupların saldırılarına maruz kalan bölgelerde güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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