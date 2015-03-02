Nijerya'da intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen kadın linç edilip, yakıldı

Terör örgütü Boko Haram’ın intihar eylemlerinin sıklıkla yaşandığı Nijerya’da, genç bir kadın intihar bombacısı olduğu şüphesiyle kalabalık tarafından linç edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi daha sonra yakıldı.

Guardian’da yer alan habere göre, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Bauchi kentinde meydana gelen olay, iki genç kızın pazar yeri girişinde üzerlerinin aranmasını reddetmesiyle başladı. Olayı anlatan görgü tanığı Muhammed Adamu, kızlardan birinin kalabalık tarafından etkisiz hale getirilerek üstünün arandığını ve kadının üzerine bağlanmış iki şişe bulduklarını söyledi. Daha sonra linç edilen genç kızın cesedinin yakıldığı bildirildi. Polis şefi yardımcısı Muhammed Haruna, saldırıya uğradığında genç kızın herhangi bir bomba patlatma girişiminde bulunmadığını, dolayısıyla kızın intihar bombacısı olmadığını vurguladı.