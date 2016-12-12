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BBC Türkçe

Nijerya'da iki kız çocuğu canlı bomba olarak kullanıldı

Nijerya'nın kuzey doğusunda yedi ve sekiz yaşlarında iki kız çocuğu bir pazar yerinde bombalı saldırıda kullanıldı. Saldırının arkasında Boko Haram grubunun olduğu tahmin ediliyor.

12 Aralık 2016 16:05

Nijerya'nın kuzey doğusunda yedi ve sekiz yaşlarında iki kız çocuğu bir pazar yerinde bombalı saldırıda kullanıldı.

Polis Borno Eyaleti'nin Maiduguri kentindeki saldırının pazar yerinin kalabalık olduğu bir zamanda düzenlendiğini açıkladı.

Kız çocukları dışında saldırıda bir kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre kız çocukları bombaları bir kaç dakika arayla infilak ettirdi. İki çocuk da olay yerinde can verdi.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak Boko Haram militanları geçmişte buna benzer saldırılar düzenlemişti.

Maiduguri kentindeki milis güçlerine üye Abdülkerim Jabo basına yaptığı açıklamasında yedi ve sekiz yaşlarında iki kız çocuğunun pazara bir faytonla geldiğini söyledi.

Jabo "Faytondan indiler ve önümden geçtiler. Yüzlerinde en ufak bir duygu belirtisi yoktu" dedi.

Jabo "Biriyle Hausa dilinde ve İngilizce konuşmaya çalıştım ama bana yanıt vermediler. Annelerini aradıklarını sandım" diye ekledi.

Jabo önden giden kızın bir tezgaha yaklaşarak üstündeki patlayıcı kemeri infilak ettirdiğini söyledi.

Nijerya'nın kuzey doğusunda son haftalarda bir dizi ölümcül saldırı düzenlenmişti.

Geçen hafta Cuma günü Madagali kentindeki pazar yerinde kadın bombacılar tarafından düzenlenen çifte intihar saldırısında 45 kişi ölmüş, 33 kişi yaralanmıştı.

Ekim ayında ise Maiduguri kentinde evlerinden sürülmüş insanların yaşadığı bir kampta kadın intihar bombacıların saldırısı sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Son aylarda Nijerya ordusu Boko Haram'a karşı bazı başarılar elde etmesine karşın grup düzenli olarak bombalı saldırılar gerçekleştiriyor.

2002 yılında kurulan Boko Haram'ın Hausa dilindeki anlamı "Batılı eğitim yasak".

2009 yılında askeri saldırılara başlayan Boko Haram özellikle Nijerya'nın kuzey doğusunda binlerce kişiyi öldürdü ve aralarında 200 kız çocuğunun bulunduğu yüzlerce insanı kaçırdı.

Boko Haram IŞİD'e katıldığını açıkladıktan sonra kendini IŞİD'in "Batı Afrika bölgesi" olarak tanımlıyor.

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