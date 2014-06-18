Nijerya'da futbolseverlere bombalı saldırı



Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Damaturu kentinde, Brezilya-Meksika maçını izlemek üzere toplanan bir grup futbolsever, bir bombalı saldırının hedefi oldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralananlardan 15'inin durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Nijeryalı yetkililer vatandaşları Dünya Kupası maçlarını kamuya açık yerlerde topluca izlememeleri için uyarmıştı. Boko Haram terör örgütü saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Boko Haram daha önce birçok kez futbolseverleri hedef alan eylemler düzenlemişti. Bu ayın başında Adamava eyaletinde maç izlenen bir lokalde meydana gelen patlamada 54 kişi ölmüştü. Bu yılın mayıs ayında Yos eyaletinde Şampiyonlar Ligi finalini izleyenlere yönelik intihar saldırısında ise 4 kişi can vermişti.

Boko Haram'ın sadece bu yıl içinde düzenlediği saldırılarda bin 500'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.