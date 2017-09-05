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Dünya

Nijerya'da doktorlardan süresiz grev kararı

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden (NARD) yapılan açıklamada, ülke genelinde "süresiz grev" başlatıldığı duyuruldu

05 Eylül 2017 01:50

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden (NARD) yapılan açıklamada, ülke genelinde "süresiz grev" başlatıldığı duyuruldu.

NARD, hükümetten, doktorların kötü çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, maaşlarının zamanında ödenmesi ve sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep ediyor.

Grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.

Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.

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