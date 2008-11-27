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Sağlık

Nijerya’da diş ilacı 25 bebeği öldürdü

Nijerya Gıda ve İlaç İdaresi, bir diş ilacının, 25 bebeğin ölümüne yol açtığını bildirdi.

27 Kasım 2008 02:00

Nijerya'da bir diş ilacının, 25 bebeğin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Nijerya Gıda ve İlaç İdaresi, piyasada "My Pikin Baby Teething Mixture" adıyla satılan ilaç verilen 25 bebeğin öldüğünü, 3 eyalette 11 bebeğin tedavi gördüğünü açıkladı.

İçeriğinde parasetamol ve antihistamin bulunan ilacın, piyasadan toplatılması talimatının verildiği ve üretici firmanın kapatıldığı belirtildi.

Söz konusu ilacın verildiği bebeklerde ateş, kasılma, ishal, kusma ve idrar yapamama sorunlarının baş gösterdiği, ölümlere neyin yol açtığının araştırıldığı kaydedildi.

İlaç firması Barewa Pharmaceuticals ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

(AA)

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