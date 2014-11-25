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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da çifte intihar saldırısı

Nijerya'da iki kadın intihar saldırganı tarafından düzenlendiği belirtilen çifte saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

25 Kasım 2014 19:21


Nijerya'nın kuzey doğusundaki Maiduguri kentinde meydana gelen çifte intihar saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İki intihar komandosunun kadın olduğu ve üzerlerindeki bombaları kalabalık bir pazar yerinde patlattıkları belirtildi.

Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren bir güvenlik yetkilisi en az 30 kişinin öldüğünü belirtirken, Arap El Cezire televizyonu ise ölü sayısının en az 60 olduğunu duyurdu.

Güvenlik yetkilisi Abate Tijjani, ilk patlamanın ardından çok sayıda kişinin olay yerine akın ettiğini ve bu sırada ikinci saldırganın bombayı patlattığını dile getirdi. Yetkili, olay yerinde toplanan meraklı kalabalığın patlamadan etkilendiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak gözler Boko Haram örgütüne çevrildi. Borno vilayetinin başkenti Maiduguri, radikal dinci Boko Haram örgütünün kalesi olarak biliniyor. Bölgede temmuz ayında meydana gelen saldırıda da 56 kişi hayatını kaybetmişti. Petrol zengini ülkenin kuzeyinde geniş bir alanı kontrolü altında tutan örgütün son beş yılda düzenlediği eylemlerde binlerce kişi öldü.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, geçen hafta örgütün faaliyet gösterdiği eyaletlerde olağanüstü hal uygulamasının bir yıl daha uzatılmasını talep etmişti. Nijerya Senatosu'nun, devlet başkanının talebini yakında oylaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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