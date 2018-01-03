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Dünya

Nijeryada camiye intihar saldırısı, en az 14 ölü

İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Nijerya’nın Kamerun sınırına yakın bir bölgesi olan Gamboru’da yer alan bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti

03 Ocak 2018 20:45

İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Nijerya’nın Kamerun sınırına yakın bir bölgesi olan Gamboru’da yer alan bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti.
Boko Haram lideri Abubakar Shekau\'nun Salı günü yayınladığı videoda Gamboru’nun da içinde olduğu bölge için saldırı çağrısı yapmış olması sebebiyle saldırıyı gerçekleştiren teröristin bir Boko Haram militanı olduğu düşünülüyor.
Yetkililer tarafıjndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, sadece caminin müezzini hayatta kaldı. Yapılan açıklamada henüz enkazın kaldırılmadığı ve daha fazla can kaybıyla karşı karşıya kalınabileceği duyuruldu.
Boko Haram\'ın geçen 21 Kasım\'da da, Nijerya\'da bir camiye yaptığı bombalı intihar saldırısında en az 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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