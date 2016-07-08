Nijerya'da camiye intihar saldırısı

Nijerya'nın Damboa

kentinde Cuma günü iki intihar eylemcisi kendilerini havaya

uçurdu. Canlı bombalardan biri kentteki merkez camiye girmeye çalışırken, güvenlik

görevlileri tarafından fark edildi. Bir ordu sözcüsü, saldırganın bunun üzerine kendisini

caminin önünde havaya uçurduğunu belirtti.

Diğer saldırganın ise küçük bir camiye girdiği ve burada kendisini havaya uçurarak,

altı

kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı bildiriliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Tüm bulguların ülkede yaklaşık 15

bin insanın

ölümünden ve 2 milyon insanın da kaçmasından sorumlu İslamcı Boko Haram'ı işaret

ettiği belirtildi. Boko Haram'ın Perşembe akşamı da Gaskeri köyüne saldırdığı

ve üç

kişiyi öldürdükleri bildirildi.

Boko Haram Nijerya'nın

kuzeydoğusunda bir İslam devleti kurmak istiyor. Örgütü,

terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini etmişti. Boko Haram Nijerya dışında,

Kamerun,

Nijer ve Çad'da da terör eylemleri düzenliyor.