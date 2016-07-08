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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da camiye intihar saldırısı

Nijerya bir kez daha intihar eylemleriyle sarsıldı. İki canlı bomba kendilerini sabah namazı sırasında havaya uçurdu. İlk belirlemelere göre, camideki altı kişi hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2016 21:46

Nijerya'nın Damboa
kentinde Cuma günü iki intihar eylemcisi kendilerini havaya
uçurdu. Canlı bombalardan biri kentteki merkez camiye girmeye çalışırken, güvenlik
görevlileri tarafından fark edildi. Bir ordu sözcüsü, saldırganın bunun üzerine kendisini
caminin önünde havaya uçurduğunu belirtti.
Diğer saldırganın ise küçük bir camiye girdiği ve burada kendisini havaya uçurarak,
altı
kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı bildiriliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Tüm bulguların ülkede yaklaşık 15
bin insanın
ölümünden ve 2 milyon insanın da kaçmasından sorumlu İslamcı Boko Haram'ı işaret
ettiği belirtildi. Boko Haram'ın Perşembe akşamı da Gaskeri köyüne saldırdığı
ve üç
kişiyi öldürdükleri bildirildi.
Boko Haram Nijerya'nın
kuzeydoğusunda bir İslam devleti kurmak istiyor. Örgütü,
terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini etmişti. Boko Haram Nijerya dışında,
Kamerun,
Nijer ve Çad'da da terör eylemleri düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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