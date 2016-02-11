T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da bombalı saldırı: 58 ölü

Nijerya'daki bir mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırı onlarca can aldı.

11 Şubat 2016 11:51


Nijerya'daki bir mülteci kampında düzenlenen bombalı intihar saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey doğusundaki kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye göre çifte saldırı İslamcı terör örgütü Boko Haram'dan kaçanların sığındığı Dikva kampında düzenlendi.

İki kadın canlı bombanın işlediği katliamda en az 58 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Dikva mülteci kampı, Borno vilayetinin merkezi Maiduguri'nin 90 kilometre kadar batısında bulunuyor.

İntihar saldırısının, geçen hafta Boko Haram'ın kalesi sayılan üç köye Nijerya ordusunun yaptığı saldırıya misilleme olarak düzenlendiği tahmin ediliyor. Boko Haram'ı hedef alan operasyonda onlarca militan öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NijeryaBoko HaramDikvaBornoMaiduguriHaramDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24