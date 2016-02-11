Nijerya'da bombalı saldırı: 58 ölü



Nijerya'daki bir mülteci kampında düzenlenen bombalı intihar saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzey doğusundaki kurtarma ekiplerinden alınan bilgiye göre çifte saldırı İslamcı terör örgütü Boko Haram'dan kaçanların sığındığı Dikva kampında düzenlendi.

İki kadın canlı bombanın işlediği katliamda en az 58 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Dikva mülteci kampı, Borno vilayetinin merkezi Maiduguri'nin 90 kilometre kadar batısında bulunuyor.

İntihar saldırısının, geçen hafta Boko Haram'ın kalesi sayılan üç köye Nijerya ordusunun yaptığı saldırıya misilleme olarak düzenlendiği tahmin ediliyor. Boko Haram'ı hedef alan operasyonda onlarca militan öldürülmüştü.