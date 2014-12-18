Nijerya’da Boko Haram'la savaşmayan 54 askere idam cezası

Nijerya mahkemesi radikal İslamcı Boko Haram örgütüne karşı yürütülen operasyonlara katılmayı reddeden 54 askeri idam cezasına çarptırdı.

Askerleri 'ayaklanma çıkarmaktan' suçlu bulan mahkeme, askerlerin Boko Haram tarafından ele geçirilen üç şehri geri almak için devam eden harekata emirlere karşı gelerek katılmadıklarını söyledi.

Davada yargılanan tüm askerler suçlamaları reddediyordu.

Askerlerin avukatı 54 askerin idam mangası tarafından kurşuna dizilerek idam edileceğini söyledi. Davada yargılanan beş asker ise beraat etti.

Askerler, duruşmalardaki savunmalarında "Elimize yeterli mühimmat verilmeden harekata katılmamız isteniyordu" demişti.

Ekim ayında başlayan dava büyük bir gizlilikle yürütüldü. Mahkeme kararının ardından askeri personelin de konuyla ailgili yorum yapması yasaklandı.

Nijerya'da 2009'dan bu yana eylemler gerçekleştiren Boko Haram örgütü, ülkenin kuzeybatısında bir İslam devleti kurmak istiyor.

Son dönemde saldırılarını artırarak şehirleri ele geçiren örgütün bu yılki eylemlerinde 2 binin üzerinde insan öldü.