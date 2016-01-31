Nijerya'da Boko Haram saldırısı; 65 ölü

Boko Haram, Nijerya’nın kuzeydoğusunda yer alan Maiduguri kentinde bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, Cumartesi akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Boko Haram militanları kent sakinlerinin üzerine ateş açtı, evleri ateşe verdi ve intihar saldırısı düzenledi. Reuters muhabiri, cesetlerin birçoğunun yandığı için tanınmaz halde olduğunu aktardı.

Nijerya ordu sözcülerinden Albay Mustafa Ankas, militanların, kentin yaklaşık beş kilometre doğusunda bulunan Dalori topluluğuna saldırdığını söyledi. Ankas, “İnsanlar hayatlarını kurtarmak için kaçarken üç kadın intihar bombacısı kalabalığın içine girmeye çalıştı ve kendilerini havaya uçurdu” ifadesini kullandı.