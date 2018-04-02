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Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 83 yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Boko Haram, kuzey Nijerya’da köylere yaptığı saldırılarda, biri asker olmak üzere 15 kişiyi öldürdü ve 83 kişiyi yaraladı

02 Nisan 2018 18:20

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Boko Haram, kuzey Nijerya’da köylere yaptığı saldırılarda, biri asker olmak üzere 15 kişiyi öldürdü ve 83 kişiyi yaraladı.
Nijerya ordu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Boko Haram teröristleri orduya yönelik  saldırıdan geri çekilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Bille Shuwa ve Alkaranti köylerine saldırdı. Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, askerlerin teröristleri Maidguguri bölgesine saldırmamaları için geri püskürttüğünü, ancak, geri çekilirken kuzeydeki köylere saldırdıklarını söyledi.
Öldürülen 15 kişiden birinin asker olduğu belirtilirken yaralıların tedaviye alındığı söylendi.

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