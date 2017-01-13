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Dünya

Nijerya’da Boko Haram operasyonu: 963 gözaltı

Nijerya ordusundan General Lafiya Dole, operasonlarla ilgili açıklama yaptı

13 Ocak 2017 03:06

Nijerya’da düzenlenen operasyonlarda 963 kişi Boko Haram üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonlarla ilgili açıklama yapan Nijerya ordusundan General Lafiya Dole, “2-8 Ocak tarihlerinde arasında Sambisa ormanı çevresinde operasyon düzenlendi ve 963 örgüt üyesi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden biri de doktor" dedi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Sambisa kırsalında yürütülen hava destekli operasyonu ‘başarılı’ olarak nitelendiren Dole, "Boko Haram üyeleri, ordu birlikleri tarafından düzenlenen son operasyonlarla zor duruma düştü. Artık Sambisa ormanı çevresinde bir güçleri yok" açıklamasında bulundu.

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NijeryaGeneralLafiya Doleboko haram

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