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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da binlerce kişi terörden kaçıyor

İslamcı Boko Haram teröründen kaçmak zorunda kalanların sayısı artıyor. Ülkenin kuzeydoğusunda terör sürerken, devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesine dair tartışmalar da devam ediyor.

23 Ocak 2015 21:57


Nijerya'nın kuzeydoğusundaki İslamcı terör büyük bir mülteci krizine yol açtı. Dünya Gıda Programı'ndan cuma günü Cenevre'de yapılan açıklamada, binlerce kişinin komşu ülke Çad'a kaçtıkları belirtildi.

Dünya Gıda Programı, hergün en az bin kişinin Çad'a kaçtığına ve yılın başından bu yana kaçanların sayısının 13 bine ulaştığına dikkat çekti. Mülteci akınına uğrayan bölgenin, Çad'ın en fakir bölgelerinden olduğu belirtiliyor. Dünya Gıda Programı, yaklaşık 8 bin kişilik beslenme yardımı yapılabileceğini belirtti.

Ülkenin kuzeydoğusunda terör ve mülteci krizi devam ederken, 14 Şubat'ta yapılması planlanan seçimlerin tarihinin ertelenmesi tartışılıyor. Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın güvenlik danışmanı Sambo Dasuki BBC'ye verdiği demeçte, seçmenlere oy pusulalarının zamanında ulaştırılması konusunda sorunlar yaşanabileceğini kaydetti. Şimdiye kadar oy pusulalarının seçmenlerin ancak yarısına ulaştırılabildiği belirtildi.

Ülkedeki muhalefet ise seçimin ertelenmesine karşı çıkıyor. Seçim komisyonundan bir sözcü de, oy pusulalarının zamanında tüm seçmenlere ulaştırılacağını garanti ettiklerini açıkladı. Devlet Başkanı Jonathan yeniden seçilmek için yarışırken, muhalefet emekli General Muhammadu Buhari'yi aday gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Boko HaramGıda ProgramıCenevreBaşkanı Goodluck JonathanSambo Dasuki BBCBaşkanı JonathanGeneral Muhammadu BuhariDeutsche Welle Türkçe DW/AFPepd

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