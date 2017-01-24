Nijerya'da bebeklerle intihar saldırısı

Nijerya'da kadın intihar eylemcilerinin, güvenlik noktalarını aşabilmek için bebekleri kullanmaya başladığı açıklandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Madagali'de 13 Ocak'ta düzenlenen bir intihar saldırısında iki kadın saldırganla birlikte iki bebek de ölmüştü.

Boko Haram örgütü üyesi oldukları değerlendirilen kadın saldırganların, patlamada hayatını kaybeden bebekleri güvenlik noktalarını aşabilmek için kullandıkları anlaşıldı.

Nijeryalı güvenlik yetkilileri, bebekler kullanılarak arama noktalarının aşılmasını "tehlikeli bir eğilim" olarak tanımlıyor.

İntihar saldırısının düzenlendiği Madagali bölgesi, 2015'te Nijerya güvenlik güçlerince Boko Haram'dan geri alınmıştı.

Nijerya'da bir İslam devleti kurulması için silahlı mücadele veren Boko Haram, daha önce de kadınları ve genç kızları intihar eylemlerinde kullanmıştı.

Ülkede ordu birlikleri Boko Haram'ın ele geçirdiği toprakları geri alabilmek için karşı harekatlar düzenliyor.

Örgüt ise bu operasyonlara intihar eylemleri ile karşılık veriyor.

Aralık ayında iki kadın intihar eylemcisi tarafından bir pazar yerini hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda toplam 45 kişi hayatını kaybetmişti.