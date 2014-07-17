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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da Alman vatandaşı kaçırıldı

Nijerya'da bir Alman vatandaşı kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.

17 Temmuz 2014 13:34


Almanya Dışişleri Bakanlığı, Njierya'nın kuzeydoğusundaki Adamava eyaletinin Gombi şehrinde bir Alman vatandaşının kaçırıldığını doğruladı.

Eğitimci olarak bölgede bulunan Alman vatandaşını kaçıran 20 kişilik silahlı grubun motosikletlerle olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Polis sözcüsü Osman Ebubekir, "güvenlik güçlerinin silahlı grubun izinin bulunup rehinenin serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmalara başladığını" söyledi.

Gombi, Adamava eyaletinin başkenti Yola'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaçırma eyleminin sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. İslamcı terör örgütü Boko Haram'ın aktif olduğu bölgelerin başında gelen Adamava eyaletinde geçen yıl olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaAlmanDışişleri Bakanlığı NjieryaAdamavaGombiOsman EbubekirYolaBoko HaramDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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