Nijerya'da Alman vatandaşı kaçırıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Njierya'nın kuzeydoğusundaki Adamava eyaletinin Gombi şehrinde bir Alman vatandaşının kaçırıldığını doğruladı.
Eğitimci olarak bölgede bulunan Alman vatandaşını kaçıran 20 kişilik silahlı grubun motosikletlerle olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.
Polis sözcüsü Osman Ebubekir, "güvenlik güçlerinin silahlı grubun izinin bulunup rehinenin serbest bırakılmasını sağlamak için çalışmalara başladığını" söyledi.
Gombi, Adamava eyaletinin başkenti Yola'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Kaçırma eyleminin sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. İslamcı terör örgütü Boko Haram'ın aktif olduğu bölgelerin başında gelen Adamava eyaletinde geçen yıl olağanüstü hal ilan edilmişti.