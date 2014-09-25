Nijerya'da 260'tan fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünün 260'tan fazla üyesi, ülkenin kuzeydoğusunda güvenlik güçlerine teslim oldu. Nijerya ordusu, örgütün videolarında, örgütün lideri Ebubekir Şekau'ymuş gibi davranan Muhammed Beşir adlı kişinin de öldürüldüğünü açıkladı. Örgütün gerçek lideri olan Şekau'nun daha önce öldürüldüğü iddia edilmişti, ancak bu iddia hiç bir zaman doğrulanamadı. Ordu, videolarda beliren ve Şekau'yu taklit eden kişinin, ona çok benzeyen Muhammed Beşir olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nijerya ordusu, geçen haftalarda Boko Haram'a, çıkış yeri olan Maiduguri kenti çevresinde saldırı başlatmış, örgüt bu saldırılarda ağır yara almıştı. Ordu, Salı günü 135 Boko Haram üyesinin silahlarıyla birlikte Borno eyaletinde, 133'ünün de ülkenin kuzeydoğusundaki başka bir yerde teslim olduğunu açıkladı. Daha önce hiçbir Boko Haram üyesi teslim olmamıştı, bu nedenle ordu son gelişmeyi Boko Haram'a karşı savaşta bir "dönüm noktası" olarak tanımladı.

ABD'nin New York kentinde Çarşamba günü yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan da, konseyden Boko Haram'la mücadele için daha çok destek istedi.

Boko Haram yerel dilde "Batı eğitimi haramdır" anlamına geliyor. Örgüt beş yıldır, Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurulması için silahlı mücadele veriyor. Örgüt en son Nisan ayında bir yatılı okulu basarak 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı.