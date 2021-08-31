Nijerya, yıl sonuna kadar resmi dijital para birimini çıkaracak

Afrika’nın en büyük ekonomisi olan Nijerya, bu yıl sonuna kadar resmi dijital para birimini (CBDC) kullanıma sunacak. Şirket Bitt Inc. firmasıyla işbirliği için anlaştı.

Sözcü'nün haberine göre Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele’nin bildirdiğine göre dijital paranın ismi eNaira olacak.

Yapılan açıklamada yeni dijital para biriminin sınır ötesi ticareti ve finansal katılımı canlandırması, parasal işlemleri daha verimli hale getirmesi ve para politikasını iyileştirmesi bekleniyor.

Nijerya Merkez Bankası ilk olarak dijital para birimi projesini 2017 yılında duyurmuştu.

Banka, Şubat ayında kripto para işlemlerini yasakladıktan dört ay sonra, finansal sistem için bir tehdit olduğunu söyleyerek Merkez Bankası Dijital Parası için hazırlıkları tamamladıklarını belirtmişti.

Nijerya Merkez Bankası tarafından dün yapılan açıklamada Bitt Inc’i şirketinin “teknolojik yeterlilik, verimlilik, platform güvenliği, birlikte çalışabilirlik ve uygulama deneyimleri” nedeniyle seçildiğini açıkladı.

Şirket daha önce Doğu Karayipler Merkez Bankası’nın çıkardığı DCash projesinde de çalışmıştı.