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BBC Türkçe

Nijerya: Türkiye'nin Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu iddiasıyla iadesini istediği 1000 kişiyi sınır dışı etmiyoruz

Nijerya hükümeti, ülkelerinde bulunan ve Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu söylenen 1000 kadar kişiyi Türkiye'ye iade edecekleri yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı ve Türkiye'yle böyle bir anlaşma yapmadıklarını net bir şekilde

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya hükümeti, Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 1000 kadar kişiyi Türkiye'ye iade edecekleri yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı ve iade talebini kabul etmediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'nın Sözcüsü Sarah Sanda'nın dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Nijerya'da sığınma hakkı almış şahıslar hakkında iade talebinde bulunduğu doğrulanırken Bakan Onyeama'nın şu sözlerine yer verildi:

"Nijerya'da yasal yollarla bulunan herkes, Nijerya ve uluslararası yasaların koruması altındadır."

Türkiye'nin iade talebine yönelik haberler, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından ortaya çıkmıştı. Bu görüşmede iade konusunda bir uzlaşmaya varıldığını iddia edilmişti.

Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu öne sürülen okulları ve hastanelerini kapatılma talebi yanıtsız kaldı

Açıklamada, "Kafa karışıklığını gidermek için, Nijerya Dışişleri Bakanlığı açıkça böyle bir anlaşmanın yapılmadığını belirtmek ister" ifadeleri yer aldı.

BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) haberine göre, Nijerya Dışişleri Bakanlığı, ülkelerinde faaliyet gösteren Gülen okullarıyla ve hastanelerinin kapatılmasıyla ilgili Türkiye'den talep geldiğini de doğrularken bu konuda bir adım atıp atmayacakları konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Buhari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gülen hareketi hakkında, Nijerya'nın Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak bir üs olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceğini taahhüt etti" ifadelerini kullandı.

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