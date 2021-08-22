Nijerya, teslim olan Boko Haram üyelerini yargılamayacak

Sputnik'te yer alan habere göre, Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, teslim olan Boko Haram üyelerinin yargılanmayacağını, çünkü uyulması gereken "uluslararası sözleşmeler" olduğunu belirtti.

Muhammed, af çıkarmak yerine teslim olan militanların yargılanması ve öldürülmesi çağrılarının küresel uygulamalara aykırı olduğunun altını çizdi.