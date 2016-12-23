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BBC Türkçe

Nijerya: 'Sahte pirinçler' plastik değil

Hükümet, ülkede ele geçirilen sahte pirinçlerin plastikten yapıldığı iddialarını yalanladı. Gümrük İdaresi Başkanı pirinçlerle ilgili olarak, "Kaynatılınca yapışkan bir maddeye dönüşüyor. İnsanlar yedikten sonra ne olur Tanrı bilir" demişti.

23 Aralık 2016 16:34

Nijerya hükümeti, ülkede ele geçirilen sahte pirinçlerin plastikten yapıldığı iddialarını yalanladı.

Nijerya Sağlık Bakanı Isaac Adewole laboratuvar incelemelerinde, Gümrük İdaresi Başkanı'nın "Kaynatılınca yapışkan bir maddeye dönüşüyor. İnsanlar yedikten sonra ne olur Tanrı bilir" dediği pirinçlerde plastiğe rastlanmadığını açıkladı.

Lagos Gümrük İdaresi, iki gün önce 2,5 ton sahte pirince el konulduğunu açıklamıştı.

Adewole ise Twitter mesajında, gıda güvenliği uzmanlarının pirinçlerde plastik olduğuna dair bir emareye rastlamadığını yazdı.

Bakan, inceleme tamamlanınca pirinçlerle ilgili laboratuvar sonuçlarının kamuoyuna açıklanacağını, halkın paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

Lagos Gümrük İdaresi Başkanı Haruna Mamudu Çarşamba günü pirinçlerin kaynatıldıktan sonra yapışkan bir maddeye dönüştüğünü belirterek, "İnsanlar bunu yedikten sonra ne olur Tanrı bilir" demişti.

Mamudu, Sağlık Bakanı'nın açıklaması hakkında ise yorum yapmadı.

Pirinçleri inceleyen BBC Lagos muhabiri Martin Patience, "Pirinçler gerçek gibi duruyor ama hafif bir kimyasal kokusu var" dedi.

Pirinç Nijerya'da temel tüketim maddesi. Noel ve yeni yıl döneminde pirince talep artmıştı.

Sahte pirinçlerin nereden geldiği bilinmiyor. Ancak geçen yıl Çin'de plastikten yapılma sahte pirinç ele geçirilmişti.

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