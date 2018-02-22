Nijerya polisi en az 110 kız öğrencinin Boko Haram saldırısı sonrasında kayıp olduğunu duyurdu

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Nijerya polisi, en az 110 kız öğrencinin, terör örgütü Boko Haram saldırısı ardından, kayıp olduğunu ve öğrencilerin Boko Haram üyeleri tarafından kaçırıldığının düşünüldüğünü duyurdu.

Yerel medyaya açıklama yapan, Nijerya’nın Yobe bölgesinden bir polis yetkilisi, Pazartesi günü Dapchi kentinde bulunan bir okula Boko Haram üyelerinin saldırısı sonrasında kız öğrencileri kayıp olduğunu söyledi.

Yobe bölgesi yetkilileri, durumun 2014 yılında Boko Haram’ın Chibok bölgesinden 276 öğrenciyi kaçırmasını akıllara getirdiğini belirttiler.

