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BBC Türkçe

Nijerya ordusu uçağı 'yanlışlıkla en az 52 sivili öldürdü'

Boko Haram örgütünün 'merkez üssü' olarak bilinen Nijerya'nın Borno eyaletinde, orduya ait savaş uçağının 'yanlışlıkla' göçmen kampını vurarak en az 52 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

18 Ocak 2017 00:55

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Rann şehrinde, hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı evlerinden edilen siviller ve yardım görevlilerinin olduğu bir kampa 'yanlışlıkla' saldırarak 'en az 52 kişinin' ölümüne neden oldu.

Fransa merkezli uluslararası yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 120 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede çalışan yardım görevlilerinin de ölü ve yaralılar olduğu sanılıyor.

Kızıl Haç yardım kuruluşu, 6 çalışanlarının öldüğünü teyit etti.

AFP haber ajansı, saldırının Boko Haram üyelerinin 'merkez üssü' olarak bilinen Rann'da bulunan bir kampta, ülkede yükselen şiddet nedeniyle evlerinden edilen insanlara gıda yardımı yapıldığı sırada gerçekleştiğini aktardı.

Nijerya ordusu sözcüsü Tümgeneral Lucky Irabor, savaş uçağının pilotunun isyancıları hedef aldıklarını sanarak sivillere saldırdığını düşündüklerini belirtti.

Ordu yetkilisi Irabor, Boko Haram savaşçılarının bölgede toplandığına yönelik bir istihbarat üzerine görev emri verildiğini kaydetti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari de, dehşete düştüğünü belirterek sakin olunması çağrısı yaptı.

MSF Sözcüsü Etienne l'Hermitte, Nijeryalı yetkililere yaralıların bölgeden tasfiye edilmesi için havadan ve karadan destek verilmesi çağrısında bulundu.

MSF, hayatını kaybeden ve yaralananların Boko Haram'ın saldırdığı bölgelerden kaçarak buraya yerleşen insanlar olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Nijerya ordusu, geçen ay yaptıkları açıklamada 8 yıldır süren şiddetin 'son aşamalarına geldiklerini' söylemişti.

Ülkedeki krizin en az 20 bin insanın ölümüne, 2.6 milyondan fazla insanın ise evsiz kalmasına neden olduğu düşünülüyor.

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