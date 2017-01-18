Nijerya Ordusu mülteci kampını bombaladı

Nijerya Ordusu radikal İslamcı Boko Haram örgütüne yönelik hava saldırısında mülteci kampı ve yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu bir bölgeyi hedef aldı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü mülteci kampının bombalanması sonucu en az 52 sivilin öldüğünü, 120 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Nijerya Ordusu özel komando birliği Lafiye Dole'nin başındaki isim General Lucky Irabor Maiduguri'de yaptığı açıklamada Rann'daki mülteci kampına düzenlenen saldırıyı doğruladı. General saldırının ülkenin Kala Balge bölgesinde düzenlendiğini, bu bölgede Boko Haram militanlarının bulunduğunu ancak savaş uçaklarının yerinden yurdundan edilmiş Nijeryalıların kaldığı kampı bombaladığını belirtti. General çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti ancak ölü sayısı hakkında net bir açıklama yapmadı. AFP'ye konuşan Nijerya Ordusu'ndan üst düzey bir yetkili, "Bir savaş jeti yanlış hedefi vurdu" dedi. Yetkili kurban sayısının yüksek olduğunu belirtti.

Premium Times adlı internet gazetesi Maiduguri'deki hastane çalışanlarına dayandırarak verdiği haberinde, kentteki bütün hastanelerin teyakkuza geçirildiğini belirtti. Saldırıda yaralananların helikopterle bölgeden çıkarıldığı bildirilirken, yaralananlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve Kızılhaç'tan çalışanların da bulunduğu belirtildi. Kızılhaç altı çalışanının öldüğünü, 13 çalışanının ise yaralandığını duyurdu. Kampta 25 bin mültecinin kaldığı tahmin ediliyor.

Nijerya'da son dört hafta içinde ordu Boko Haram'a yönelik operasyonları artırdı. Ülkeden sürekli olarak terörle mücadele operasyonları düzenlendiği haberleri geliyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Nijerya'nın kuzey doğusunda bir milyon 700 bin ülke içindeki çatışmalardan kaçan sığınmacının yaşadığını belirtiyor. Kala Balge bölgesinde ise bu rakamın 35 bin olduğu tahmin ediliyor. Burada bulunan sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması sırasında sık sık sorunlar yaşanıyor. Göç Örgütü özellikle gıda maddelerinin bölgeye düzensiz olarak gönderildiği eleştirisini dile getiriyor.

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afp/kna/dpa, HT/BÖ