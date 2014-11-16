Nijerya ordusu Chibok’u geri aldı



Borno eyaletinde bulunan kent, perşembe öğleden sonra radikal İslamcı Boko Haram güçleri tarafından ele geçirilmişti. Nijerya Kara Kuvvetleri Sözcüsü Olajide Olaleye kentin cumartesi gününden itibaren ordunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Kent sakinlerinden Pogu Bitrus da AFP haber ajansına “Chibok’ta Boko Haram savaşçısı kalmadığını” ifade etti. Çatışmalar sırasında çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor ancak henüz ölü sayısı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kent sakinlerinin radikal İslamcıların gelmesinden önce kenti terk ettiği belirtiliyor. Boko Haram güçlerinin kentteki Hrıstiyan ibadet yerlerini yaktığı, kentteki telefon hatlarına zarar verdiği belirtiliyor.

Radikal İslamcı Boko Haram yaklaşık altı ay önce kentten 276 kız çocuğunu kaçırmıştı. Bu çocuklardan 219'unun akıbeti bilinmiyor.