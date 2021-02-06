Nijerya'nın eski Maliye Bakanı Okonjo-Iweala, Dünya Ticaret Örgütü'nün ilk kadın ve ilk Afrikalı lideri olacak

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Güney Kore'nin adayının çekilmesiyele birlikte Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala'nın Dünya Ticaret Örgütü ilk kadın ve ilk Afrikalı lideri olması bekleniyor.

Nijerya'nın eski maliye bakanı olan Okonjo-Iweala, rakibi çekilmeden önce de Avrupa Birliği, Çin, Japonya ve Avustralya gibi birçok üyenin desteğini almıştı. Trump iktidarı döneminde ABD, Güney Koreli adaya destek veriyordu. Yeni bir liderin seçilmesi için tüm üyelerin fikir birliğinde olması gerektiği için süreç karmaşıklaşıyordu.

Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myung-hee, cuma günü adaylığını çektiğini duyurdu. Ancak Okonjo-Iweala, resmen örgütün başına geçene kadar Biden yönetimindeki ABD'nin yeni bir ticaret temsilcisi atamasını beklemek zorunda kalacak. Yoo, ABD ile görüştükten sonra yarıştan çekilme kararı aldığını bildirdi ve Dünya Ticaret Örgütü'nün çok uzun süre lidersiz kaldığını ifade etti.

Serbest ticaret yanlısı Cenevre merkezli Dünya Ticaret Örgütü'nün, Roberto Azevêdo görevi geçen sene planlanandan erken bırakmasından bu yana direktörü bulunmuyordu.

Okonjo-Iweala verdiği bir mülakatta, "Dünya Ticaret Örgütü'nün şu anda bir lidere ihtiyacı var. Yeni bir görünüşe, yenin bir yüze ihtiyacı var. DTÖ'nün içinde bulunduğu kısmi felçten çıkabilmesi için üyeleriyle çalışarak reformlar uygulayacak birine ihtiyacı var" demişti.

Okonjo-Iweala, Dünya Bankası'nda 25 yıl kalkınma ekonomisti olarak görev yaptı ve burada yöneticiliğe yükseldi.