Nijerya Milli Takımı'na Süper Lig'den 5 oyuncu

İSTANBUL,(DHA)

Nijerya Milli Futbol Takımı\'nın 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi aday kadrosu açıklandı.

Nijerya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 30 kişilik bir aday kadro oluşturulduğu belirtildi.

Teknik direktör Gernot Rohr tarafından belirlenen listede, Spor Toto Süper Lig\'de forma giyen 5 isim de yer aldı. Bursasporlu Abdullahi Shehu, William Ekong ile Mikel Agu, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ve Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, Süper Lig\'de forma giyip Nijerya Milli Takımı aday kadrosunda kendilerine yer bulan isimler oldu.

Nijerya\'nın 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Daniel Akpeyi (Chippa United), Dele Ajiboye (Plateau United)

DEFANS: Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Olaoluwa Aina (Hull City), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Brian Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), William Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (Mainz 05), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv)

ORTA SAHA: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be\'er Sheva), Uche Agbo (Standard Liege), Joel Obi (Torino), Mikel Agu (Bursaspor)

FORVET: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Moses Simon (Gent), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Nwankwo Simeon (Crotone), Junior Lokosa (Kano Pillars)