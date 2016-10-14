Nijerya liderine eşinden uyarı: Böyle giderse desteklemem

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin eşi Ayşe Buhari, kabinede değişiklik yapılmasını istedi. Ayşe Buhari aksi takdirde bir sonraki seçimde eşini desteklemeyebileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Ayşe Buhari, eşinin, atadığı üst düzey yetkililerin çoğunu "tanımadığını" söyledi.

Buhari "Cumhurbaşkanı, atadığı 50 kişiden 45'ini tanımıyor. 27 yıllık eşi olmama rağmen ben de tanımıyorum" dedi.

First Lady, atamaların arkasında da "birkaç kişinin" olduğunu belirtti.

Muhammed Buhari geçen yıl hükümette adam kayırma ve yolsuzluğa son vereceği vaadiyle seçilmişti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki BBC muhabiri Naziru Mikailu, Ayşe Buhari'nin kaygılarını böyle açıkça ifade etmesinin şaşırtıcı bulunabileceğini ancak onun sözlerinin Buhari'nin liderliği konusundaki rahatsızlığın vardığı düzeyi gösterdiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı, geçen yılki yemin töreninde "Kimsenin adamı değilim ve herkesin adamıyım" demişti.

Ayşe Buhari ise yönetimdeki Tüm İlericiler Kongresi (APC) Partisi'nin vizyonuna inanmayan insanların, 'birkaç kişinin fazla etkili olması yüzünden' yüksek görevlere atandıklarını kaydetti, "Bazıları evlerinde kollarını kavuşturup şu kurumun ya da bu bakanlığın başına geçmeye davet edilmeyi bekliyor" diye konuştu.

Buna karşılık Ayşe Buhari bu kişilerin isimlerini vermeyi reddederek, "Televizyon seyrederseniz kim olduklarını anlarsınız" dedi.

Muhabirimizin "Peki Cumhurbaşkanı hükümeti kontrol edebiliyor mu?" sorusunu ise "Buna halk karar verir" diye cevapladı.

Ayşe Buhari kocasının kendisine 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağını söylemediğini de kaydetti ve şöyle devam etti.

"Bana henüz söylemiş değil. Ama eşi olarak karar verdim. İşler 2019'a kadar böyle devam ederse, kampanyaya katılmayacağım ve daha önce yaptığı gibi kadınlardan onun için oy istemeyeceğim. Bunu bir daha asla yapmayacağım."

Ayşe Buhari'ye göre eşinin hükümetin en büyük başarısı ise ülkenin kuzeydoğusunda radikal İslamcı Boko Haram örgütüne karşı verilken mücadelede başarı sağlanması.

Buhari, Maiduguri gibi Boko Haram'ın kalesi olan bir yerde bile okulların açılabildiğini ve çocukların eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.