Nijerya halkı kaçışta



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Nijeryalı resmi birimlere dayanarak açıladığı rakamlara göre, Nijerya'nın kuzeyinde 61 bin kişi daha komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'e sığındı. Mülteciler, bölgede aşırı şiddet olayları ve kanlı eylemler yaşandığını bildirdi. Ülkenin kuzeyindeki üç eyalette yaklaşık bir yıl önce olağanüstü hal ilan edilmişti. Toplam mülteci sayısının 250 bine ulaştığı bildiriliyor.

Öte yandan 14 Nisan'da Borno eyaletinin Chibok kentinde radikal İslamcı örgüt Boko Haram tarafından kaçırılan 273 kız öğrenciden hala haber alınamıyor. Öğrencilerin çok küçük bir bölümünün kaçmayı başardığı sanılıyor. Örgütün lideri Ebubekir Şekau'nun kızların köleleştirileceği veya zorla evlendirileceğini dile getirdiği video kısa bir süre önce yayınlanmış, görüntüler uluslararası alanda büyük tepkilere neden olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü, ülkenin ordusuna ağır suçlamalarda bulunarak, ordunun kaçırılma olayı hakkına istihbarata sahip olduğunu fakat harekete geçmediğini öne sürdü. Örgütün Washington'daki merkezinden yapılan açıklamada, bu bilgiye güvenilir kaynaklarla yürütülen mülakatlar sonucu ulaşıldığı ifade edildi.

Eylemler sürüyor

Boko Haram örgütü ise ülkede eylemlerini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir terör eyleminde bir köprünün havaya uçurulduğu ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın, Kamerun sınırındaki Gamboru Ngala köyünde meydana geldiği açıklandı. Örgüt, birkaç gün önce yine aynı bölgede 300 kişinin yaşamına son vermiş ve 11 genç kızı kaçırmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, örgütün yeni eylemleri ile kız öğrencilerin kaçırılmasını kınayarak, örgütün izlediği yolun, Batı ve Orta Afrika'nın istikrarı bakımından büyük bir tehlike teşkil ettiğini açıkladı.