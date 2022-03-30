Nijerya-Gana maçından sonra taraftarlar sahayı bastı; görevli doktor hayatını kaybetti

2022 Dünya Kupası'na katılmak için oynanan Nijerya ile Gana karşılaşmasının ardından olaylar çıktı. Gana tur atlayınca Nijeryalı taraftarlar sahaya daldı. Olaylarda görevli bir doktor dövülerek öldürüldü.



Nijerya Milli Takımı taraftarları, 16 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetmenin üzüntüsüyle kendi statlarını adeta yerle bir etti. Gana'nın sahasında oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşında, Nijerya binlerce taraftarı önünde sahaya çıktı. Ancak maç 1-1 sona erince deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası biletini alan taraf Gana oldu.

Yedek kulübeleri parçalandı

Sözcü gazetesinin haberine göre; maçın son düdüğüyle birlikte Nijerya taraftarları sahaya girip futbolcularını kovalamaya başlarken, stattaki her şeyi yakıp yıktılar.



Saha içinde polisle çatışan taraftarlar, yedek kulübelerini parçaladı. Ganalı futbolcular da şişe yağmuruna tutulduktan sonra koşarak sahayı terk etmek zorunda kaldılar.

Görevli doktor öldürüldü

Öte yandan CAF'ın doping görevlisi doktoru Dr. Joseph Kabungo'nun çıkan olaylar sonrası hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Zambiyalı bir tıp doktoru olan Kabungo'nun, ilk olarak maçtan önce oluşan izdihamda hayatını kaybettiği öne sürüldü.



Ancak, doktorun maç sonu çıkan olaylar nedeniyle öldüğü belirlendi.

Ganalı spor muhabiri Collins Atta Poku, doktorun dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Ancak ne Nijerya Futbol Federasyonu ne de CAF yetkilileri doktorun ölümünü doğrulamadı.