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Dünya

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama Koronavirüs’e yakalandı

19 Temmuz 2020 21:51

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama’nın Koronavirüs testi pozitif çıktı.  

Koronavirüs salgını Afrika’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Nijerya’da Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Boğazımdaki tahriş nedeni ile dün dördüncü defa yaptırdığım Koronavirüs testimin sonucu pozitif çıktı. Hastanede karantina altındayım. En iyisi için dua ediyorum" dedi.

Bakan Onyeama, Başkan Muhammadu Buhari’nin kabinesindeki ilk Koronavirüs vakası olarak kayda geçti.

Öte yandan Nijerya’da toplam Koronavirüs vaka sayısı 36 bin 107’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 778’e yükseldi. (İHA)

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