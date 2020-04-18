Nijerya Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Kyari, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

70'li yaşlarında olan Kyari'nin diyabet gibi başka sağlık sorunları da olduğu belirtildi. The Guardian, Kyari'yi devlet başkanının en yetkili yardımcısı ve "Nijerya'nın en güçlü insanlarından biri" diye nitelendirdi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, Kayari'nin bir süredir hastanede Covid-19 için tedavi gördüğünü ancak dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kyari, Mart ayının başında Siemens şirketiyle görüşmek için bir Nijerya delegasyonuyla beraber Almanya'ya gitmişti.

Nijerya'da resmi rakamlara göre 493 Koronavirüs vakası ve 17 ölüm bulunuyor.