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Dünya

Nijerya'da yaşam pahalılığı paketleri küçülttü; pedler ikili olarak satılmaya başladı

Hijyenik pedden bebek mamasına, mısır gevreğinden yemeklik yağa, çok sayıda ürün küçük porsiyonlarda satılmaya başlandı

17 Ocak 2022 11:53

Yıllık enflasyonun geçen yılın mart ayında yüzde 18 ile zirveyi gördüğü, yaşam pahalılığının giderek arttığı Nijerya'da bebek mamasından yağa kadar çok sayıda ürün küçük porsiyonlarda satılmaya başladı. Nijerya'da ikili pakette satılan hijyenik pedler, yaşam pahalılığı ve regl yoksulluğuna dikkati çekti.

BBC'de yer alan haber, Nijerya'da ikili paketlerde satılan hijyenik pedler ve yüksek enflasyonun yarattığı geçim zorluğuna dikkati çekti. Nijerya'da yıllık enflasyon geçen yılın mart ayında yüzde 18 ile pik yaparken gıda enflasyonu yüzde 23'e ulaştı. 

Hijyenik pedden bebek mamasına, mısır gevreğinden yemeklik yağa, çok sayıda ürün küçük porsiyonlarda satılmaya başlandı.

Dünyanın dört bir yanında altılı, sekizli, onlu paketlerde satılan hijyenik pedlerin Nijerya'da ikili paketlerde satıldığı görüldü.

Kadın sağlığı aktivsiti Dr. Chioma Nwakanma, kadınların artık bütün adet dönemlerinde yeterli olacak kadar pedi satın alamadığına dikkati çekerek "Bazen sekizli paket bile bir döneme yetmezken kadınlar küçük paket alıp kullanacakları günü seçmek zorunda kalıyor. Ped yeterli olmayınca sağlıksız ve hijyenik olmayan şekilde mendillere yöneliyorlar" dedi.

Yüksek enflasyona yol açan hükümet politikaları

 

Dünya Bankası Nijerya'dan üst düzey ekonomist Gloria Joseph-Raji, yüksek fiyatların hükümet politikalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. 2015 yılında Nijerya Merkez Bankası içinde pirinç, margarin, domates ve özel jet, kürdan gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu 41 ürünlük bir listenin resmi kaynaklardan ithal edilmesinin yasaklandığını duyurdu. Amacın, ithalatı sınırlayıp yerel üretimi desteklemek olduğu belirtildi. Yetkililer, 2015'ten bu yana bu listeyi genişleterek şeker ve buğdayı dahi ekledi. Kısıtlamayla sonuçlanan kaçakçılığı engellemek için de ülkenin kara sınırları 2019 yılında kapatıldı. 

 Joseph-Raji "Yüksek enflasyon dönemi, sınırların kapanmasıyla başladı. Bu, gıda ve diğer ürünlerin akışını düşürdü" dedi.

 Ülkenin kara sınırları 2020'nin Aralık ayında açılsa da kesintiler devam ediyor. Joseph-Raji "Kara sınırları açık ancak ticaret hala yavaş. Ticaret akışını iyileştirecek ne varsa fiyatların düşürülmesinde işe yarar" dedi.

Dünya Bankası, yüksek enflasyonun yedi milyon Nijeryalıyı daha yoksulluğa sürüklediğini tahmin ediyor. 

 

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