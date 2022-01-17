Nijerya'da yaşam pahalılığı paketleri küçülttü; pedler ikili olarak satılmaya başladı

Dünya Bankası Nijerya'dan üst düzey ekonomist Gloria Joseph-Raji, yüksek fiyatların hükümet politikalarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. 2015 yılında Nijerya Merkez Bankası içinde pirinç, margarin, domates ve özel jet, kürdan gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu 41 ürünlük bir listenin resmi kaynaklardan ithal edilmesinin yasaklandığını duyurdu. Amacın, ithalatı sınırlayıp yerel üretimi desteklemek olduğu belirtildi. Yetkililer, 2015'ten bu yana bu listeyi genişleterek şeker ve buğdayı dahi ekledi. Kısıtlamayla sonuçlanan kaçakçılığı engellemek için de ülkenin kara sınırları 2019 yılında kapatıldı.