Nijerya'da Trump'ın Koronavirüs'e karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu

Nijerya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde iyi geldiğini öne sürdüğü bir ilacı kullanan 3 kişinin zehirlendiği belirtildi.

CNN International'da yer alan habere göre, Nijerya'nın başkenti Lagos'ta yaşayan üç kişi Trump'ın önerdiği ilacı aşırı dozda aldı. Bu kişiler hastaneye kaldırılırken, yetkililer Koronavirüs'e karşı tedavi niyetine evde doktor gözetiminde olmadan bu ilacın kullanılmaması için resmi uyarıda bulundu.

Trump ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onaylı olmamasına rağmen klorokin isimli ilacı Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu öne sürmüştü. Kurum Trump'ın açıklamasının ardından düzeltme yayınlamıştı.