Fidye istemişlerdi; Nijerya'da silahlı kişiler tarafından kaçırılan 136 öğrenci serbest bırakıldı

Nijerya'da okul müdürü Abubakar Alhassan, mayıs ayında silahlı kişiler tarafından İslami okuldan kaçırılan 136 öğrencinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Fidye için toplu kaçırmaların son aylarda giderek yaygınlaştığı Nijerya'nın Tegina kentindeki okuldan 136 öğrenci, silahlı kişiler tarafından ele geçirilmişti. Okul müdürü Abubakar Alhassan, kaç öğrencinin serbest bırakıldığı konusunda kesin bir sayı veremeyeceğini, ancak öğrencilerin hiçbirinin esaret altında olmadığını belirtti.

Alhassan, eyaletin başkenti Minna'daki hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlıksız, zayıf ve bitkin göründüğünü söyledi.

Geçen ay, veliler ve okul, öğrencileri kurtarmak için para topladı, ancak fidye isteyen silahlı kişiler toplanan parayı yeterli bulmadı.

Okul müdürü, daha sonra parayı ödediklerini ve hatta çocukları serbest bırakmaları için öğrencileri kaçıran grubun başındaki üyelere motosiklet aldıklarını aktardı.