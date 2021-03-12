Nijerya'da okul baskınları sürüyor: Kaçırılan 210 öğrenciden 30'u kayıp

Njierya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde bulunan bir kolejde öğrenim gören onlarca öğrencinin silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldığı bildirildi. Son saldırı, ülkede aralık ayından bu yana dördüncü kez meydana gelen okuldan toplu kaçırma olayı oldu.

Eyalet yetkilileri, 180 öğrenci ve personelin sabaha karşı Nijerya Ordusu tarafından kurtarıldığını, ancak 30 dolayında öğrencinin hala kayıp olduğunu aktardı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin kimliğinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Kurtarılanların arasında yaralıların olduğunu ve bunların tedavi altında alındığını aktaran Aruwan, 30 öğrencinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

Kuzey Nijerya'da okullara düzenlenen saldırılarda 800 öğrenci kaçırıldı ve hepsi saldırganlarla yapılan müzakerelerin ardından serbest bırakıldı.