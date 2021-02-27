Nijerya'da iki hafta önce yatılı okuldan kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı

T24 Dış Haberler

Nijeryalı yetkililer, 2 hafta önce bir yatılı okuldan kaçırılan ve aralarında 27 öğrenci de bulunan 42 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Nijerya'nın Nijer eyaleti Valisi'nin basın sözcüsü, AP'ye yaptığı açıklamalarda serbest bırakılan insanların Minna kentine döndürüldüğünü bildirdi.

Öğrenci, öğretmen ve veliler silahlı saldırganlar tarafından Kagara'daki Devlet Fen Koleji'nden kaçırılmıştı

Nijerya, dün de Zamfara eyaletindeki bir yatılı okulda silahlı saldırganlar tarafından 317 kız öğrencinin kaçırıldığını duyurdu.