Nijerya'da gümrük görevlileri, 1 tondan fazla pangolin puluna el koydu

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Nijerya'nın başkenti Lagos'ta gümrük görevlileri, iki kişiyi ülkeye bir tondan fazla pangolin pulu sokmaya çalışırken yakaladı.

Yerel basının aktardığına göre iki şüpheli, 15 çanta dolusu pangolin pulu ile gümrükten geçmeye çalıştı.

Nijerya Gümrük Servisleri, durumu Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu'ndan gelen bir istihbarat sayesinde fark ettiklerini ifade etti. Nijerya, geçen aylarda da benzer tutuklamalar yapmıştı.

Yapılan açıklamada pangolin pullarının Mercedes-Benz marka bir otomobilin arkasında bulunduğu ifade edildi. Gümrük görevlileri, pangolin pullarının son noktasının Nijerya olmadığını, şüphelilerin Nijerya'yı transit ülke olarak kullandıklarını ifade etti.

Açıklamada bazı Nijeryalıların para karşılığında bu tür ürünleri de sakladığı vurgulandı.