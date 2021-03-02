Nijerya'da geçen hafta yatılı okuldan kaçırılan 297 öğrencinin serbest bırakıldığı ifade edildi

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Nijerya'da geçen hafta bir yatılı okula düzenlenen saldırıda kaçırılan 279 kız öğrencinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Zamfara eyalet Valisi Bello Matawalle, "GGSS Jangebe öğrencilerinin serbest bırakıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Kızlarımız güvende" dedi.

279 öğrencinin serbest bırakıldıktan sonra bir devlet binasında çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Öğrencilerin ailelerini beklediği ifade edildi.

Yetkililer ilk etapta 317 öğrencinin kaçırıldığını açıklamış, daha sonra bu sayıyı 279 olarak düzeltmişti. Yetkililer, çocukları kaçıranları "çeteciler" olarak nitelendirmiş ve onlarla serbest bırakılmaları için görüştüklerini ifade etmişti.

Bu, Nijerya'da 3 aydan kısa süre içinde meydana gelen 3. okul saldırısı olmuştu. Geçen hafta da Nijer eyaletinde kaçırılan, aralarında öğrenciler, veliler ve öğretmenler bulunan 42 kişi serbest bırakılmıştı.