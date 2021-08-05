Nijerya'da Boko Haram üyesi 87 kişi teslim oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütüne mensup 87 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birliklerin 2 Ağustos'ta Borno eyaletinin farklı noktalarında Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonlarda aralarında 19 kadının da bulunduğu 87 teröristin askere teslim olduğunu ifade etti.

Operasyonlarda Boko Haram'ın kamplarının imha edildiğini aktaran Nwachukwu, örgüt üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.