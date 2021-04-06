Nijerya'da bir cezaevinin duvarı patlatıldı; yaklaşık 2 bin mahkum kaçtı

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Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda bir hapishaneden yaklaşık 2 bin kişi kaçtı.

Imo eyaletinde bulunan cezaevi ve polis merkezine silahlı saldırganlar saldırdı. Saldırganların hapishane duvarlarından birini patlayıcılarla yıktığı belirtildi. Duvardaki açıktan bin 884 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Saldırıda bir polis memuru vurularak yaralandı. Saldırıyı henüz hiç kimse üstlenmese de, polis bölgede faaliyet gösteren bir ayrılıkçı gruba işaret etti. Nijerya'da son dönemde sıklıkla güvenlik güçlerine saldırılar düzenleniyordu.

Sağlık kontrolleri için Britanya'nın başkenti Londra'da bulunan Muhammed Buhari, olayı bir "terör saldırı" olarak nitelendirdi ve cezaevinden kaçanların tehlikeli suçlular olduğuna dikkat çekerek tekrar yakalanmaları için çağrıda bulundu.