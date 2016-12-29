Nijerya basını: Boko Haram canlı kalkan kullanıyor

‘‘The Punch‘‘ gazetesinin Maiduguri'deki bir generalin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Boko Haram örgütü kadın ve çocukları çatışmalarda canlı kalkan olarak kullandı. Habere göre, ordunun terör örgütünün konuşlandığı Sambisa Ormanı‘na gerçekleştirdiği bir operasyon sırasında çektiği görüntülerde örgüt üyelerinin kadınları kalkan olarak kullanarak ormana doğru kaçtıkları görülüyor.

Gazete, görüntülerdekilerin Chibok'tan kaçırılan kız öğrenciler olabileceklerini öne sürdü. Ancak iddiaya yönelik henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

2014 yılının Nisan ayında gerçekleşen ve dünya çapında büyük tepkilere neden olan olayda örgüt, 276 kız çocuğunu kaçırmıştı. Bazı kız çocukları örgütün elinden kaçmayı başarsa da 200'den fazla kız çocuğundan hala haber alınamıyor.

Noel'e izin verilmedi

Öte yandan örgütle yürütülen pazarlıklar sonucu özgürlüklerine kavuşan 21 kız çocuğunun Noel'i aileleriyle geçirmelerine izin verilmediği bildirildi. Ekim ayında serbest bırakılan kızlar başkent Abuja‘daki bir rehabilitasyon merkezine getirilmişti.

Noel'de memleketleri Chibok'a giderek aileleriyle birlikte olma isteklerini yineleyen kızların Noel arifesinde bir milletvekilinin evinde tutuldukları öğrenildi.

Kızların aileleri duruma tepki gösterirken yetkililerin bu eylemi soru işaretlerine neden oldu.

Geçen hafta düzenlenen operasyondan sonra Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari örgütün ‘‘bitirildiğini‘‘ açıklamıştı. Örgüt lideri Ebubekir Şekau ise bir video yayınlayarak Cumhurbaşkanının iddiasını yalanladı. Güvende olduklarını söyleyen Şekau Buhari’ye seslenerek, ‘‘İnsanlara yalanlar söylemeyi bırakmalısınız. Gerçekten bizi yendiyseniz beni burada nasıl görebiliyorsunuz? Düzmece ölümlerinizle bizi kaç kere öldürdünüz?‘‘ ifadelerini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/AFP/SÖ/GA