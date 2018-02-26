Nijerya 110 öğrencinin kaçırıldığını doğruladı

Nijeryalı yetkililer günler süren suskunluğunu bozdu. İstihbarat Bakanı Lai Mohammed yaptığı açıklamada radikal dinci örgüt Boko Haram'ın ülkenin kuzey doğusunda bulunan Dapchi'deki bir okula düzenlediği saldırının ardından 110 genç kızın kayıp olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Federal hükümet, Yobe eyaletinin Dapchi kentinde devlete ait Bilim ve Teknik Koleji'ne, Boko Haram'a bağlı oldukları düşünülen isyancılar tarafından Pazartesi günü düzenlenen saldırıdan bu yana, 110 öğrencinin akıbetinin bilinmediğini doğrulamıştır" ifadelerine yer verdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Dapchi'de geçen Pazartesi gecesi bir grup silahlı saldırgan bir yatılı okulu basmış, öğrenciler korku içinde okulu terk ederken, birçok öğrenci kaçırılmıştı. Olayın ardından Nijeryalı yetkililer kaçırılan öğrenci olduğu iddialarını yalanlamıştı. Bir süre sonra ordunun 76 öğrenciyi saldırganların elinden kurtardığı, iki öğrencinin ise cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı. Hafta içinde yapılan açıklamalarda ise 13 öğrencinin saldırganların elinde olduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verilmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari Cuma günü öğrencilerin ailelerinden özür dilemiş ve "Bu ulusal bir felaket, böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı çok üzgünüz" şeklinde konuşmuştu.

Nijerya'daki son okul saldırısı, akıllara 2014'te kaçırılan Chibok kızlarını getirdi. Boko Haram 2014 yılında Chibok'taki bir okula saldırı düzenlemiş ve 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerin kaçırılması, uluslararası alanda çok sayıda tepkiye neden olmuştu. Birçok ünlü isim "Kızlarımızı geri getirin" (BringBackOurGirls) sloganı altında kampanyalar düzenlemiş ve öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

AFP,Reuters/BW,GY

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