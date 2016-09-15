Nijerliler Boko Haram terörüne karşı yardım bekliyor



BM İnsani Yardım Koordinatörü Toby Lanzer terörden kaçan Nijerlilere yardım edilmesini istedi. Lanzer DW editörü Abdoul-Karim Mahamadou'nun sorularını yanıtladı.

Sayın Lanzer, üç yıldır Boko Haram'ın terör estirdiği Nijer'in Diffa bölgesini ziyaret etmektesiniz. İzlenimleriniz nelerdir?

Toby Lanzer: Bir yıl önce ziyaret ettiğim bölgeye saldırıların haziran ayından bu yana artmasından endişe duyduğum için yeniden geldik. Şiddetin devam ettiğini saptadık. Çad Gölü'ndeki adalarda yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda bırakılmış. Durum beni son derece endişelendiriyor. Konuştuğum kimselerin büyük korku içinde olduklarını gördüm. Halkın sadece hükümetin değil ama uluslararası toplumun da desteğine ihtiyacı var. Şimdiye kadar yapabildiğimiz yardımın çok daha fazlasına muhtaç durumdalar. Buraya bölge halkının durumunu görmek için geldik.

Bilahare uluslararası toplumu daha fazla angaje olmaya ikna etmeye çalışacağım. Sadece insani yardımda bulunmanın yeteceğini sanmıyorum. Kalkınmaya, ticarete ve sorunların üstesinden geleceğine inandığımız genç nesiller için sağlam bir eğitim sistemine ihtiyaçları var. Çok şey yapılması gerekiyor. Uluslararası toplumun şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla angajman göstermesi gerektiğine inanıyorum.

Bir yıl öncesine göre halkın durumu iyileşti mi, yoksa daha da mı kötüleşti?

Şimdiye kadar 280 bin kişi Boko Haram teröründen kaçmak zorunda kaldı. Bazı aileler sürekli kaçmak zorunda bırakılıyor. Önce şiddet yüzünden köylerini terk ettiler. Sığındıkları komşu köylerde de şiddet arttığı için yeniden kaçmak zorunda kaldılar. Mülteci akını giderek büyüyor. Bu bölgede hayat şartlarının son derece kötü olduğunu söylemeliyim. Kadınlar büyük korku içindeler. Haklarının, hayatlarının ve umutlarının istikrarlı ve başarılı bir gelecek açısından rol oynamadığı aşikâr olan bir ortamda yaşıyorlar. Bugün burada feci şeylere tanık oldum.

Bölge halkında, komşu ülkelerin kendilerine yeteri kadar yardım etmediği izlenimi var mı?

Boko Haram'dan kaynaklanan tehdide karşı koymak çok zor. Çad vadisinde 9 milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğu unutulmamalı. Dünyanın hiçbir hükümeti tek başına bu yükü kaldıramaz. Geçen hafta Brüksel'deydim ve Avrupa Birliği Komisyonu ile Nijer hükümetine bu konuda nasıl yardım edilebileceğini görüştüm.