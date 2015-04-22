Nijer'de kuş gribi alarmı



Nijer resmi makamları, nisan ayı başında Nijer'in Nijerya sınırında bulunan Maradi kentindeki bir tavuk çiftliğinde tavukların telef olmasına kuş gribinin tehlikeli türü H5N1 neden olabileceğini rapor etmişti. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü de olayda birçok tavuğun H5N1 virüsü nedeniyle telef olduğunu doğruladı.

Örgüt, Nijer'deki veterinerlerin hazırladığı rapora göre Maradi'deki tavuk çiftliğinde bulunan 2 bin 440 tavuktan 2 bin 290'ının yaşanan salgında telef olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada salgının nasıl başladığının ise bilinmediği kaydedildi.

Kuş gribinin bir türevi olan H5N1, 2003'te ilk ortaya çıktıktan sonra büyük kısmı Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere 400'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.