Nijer'de karikatür tepkisi: 10 ölü

Nijer'de Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun kapağındaki Hz. Muhammed karikatürünü protesto gösterilerinde can kaybı 10'a çıktı.

Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou cumartesi günü 5 kişinin başkent Niamey'de hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada yanarak kömüre dönmüş iki cesedin ateşe verilen bir kilisede bulunduğu belirtildi. Bir kadının cansız bedenine ise bir lokantada ulaşıldı. Kadının biber gazı ve dumandan boğulduğu sanılıyor.

Cuma günü de Zinder kentindeki protestolarda 5 kişi

hayatını kaybetmişti.

Nijer'deki protesto gösterilerinde en az 6 kilisenin

ateşe verildiği belirtiliyor. Ülkedeki muhalefet grupları bugün vatandaşları yeni bir gösteriye çağırdı. Gösteride şiddet olaylarından ve yeni can kayıplarından endişe ediliyor.